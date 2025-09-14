Şanlıurfa'da sulama yaptıkları tarlanın suyunun yönünü değiştirmeye giden baba ve oğlu, araçlarının kanala devrilmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre acı olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe mahallesinde yaşandı. Çiftçilik yapan 52 yaşındaki Mehmet Çakmak, 17 yaşındaki oğlu Yusuf Sami Çakmak ile birlikte pamuk tarlasını sulamaya gitti. Tarlanın bir kısmını sulayan Mehmet Çakmak, oğluyla birlikte araçlarına binerek suyun yönünü değiştirmeye gitti. İddialara göre, Mehmet Çakmak'ın kullandığı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tahliye kanalına devrildi. Ters dönerek sürüklenen araç, köprü ağzında sıkıştı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki baba ve oğluna müdahale eden ekipler, baba ve oğlun hayatını kaybettiği belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.