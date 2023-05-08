Coşkun sular gibi akıp durursun

Uslanmadın daha hiç be gönül hiç

Gördüğün güzele bakıp durursun

Geç bu sevdalardan geç be gönül geç

Diyorsun ki karda kışta gitmeli

Düşüpte yollara yare yetmeli

Senin gibi divaneyi net meli

Olgun akil başta taç be gönül taç

Deryalara karış akan sellerle

Gönüller fet heyle tatlı dillerle

Sakın sohbet kurma toy cahillerle

Kendi menendini seç be gönül seç

Avlanmaya çıkma dağlara kışın

Karlıdır aşılmaz yolu yokuşun

Ömrü kısa olur alıcı kuşun

Daim enginlerde uç be gönül uç

Duyduğun her söze tez kanıyorsun

Riyakâra bakıp inanıyorsun

Sen kendi kendini ne sanıyorsun

Kıymetin değerin kaç be gönül kaç

Gel de âşık İdris bağlan sen bire

Sevgi dostluk götür gittiğin yere

Meyil verme halden bilmeyenlere

Sevenlere kucak aç be gönül aç