Coşkun sular gibi akıp durursun
Uslanmadın daha hiç be gönül hiç
Gördüğün güzele bakıp durursun
Geç bu sevdalardan geç be gönül geç
Diyorsun ki karda kışta gitmeli
Düşüpte yollara yare yetmeli
Senin gibi divaneyi net meli
Olgun akil başta taç be gönül taç
Deryalara karış akan sellerle
Gönüller fet heyle tatlı dillerle
Sakın sohbet kurma toy cahillerle
Kendi menendini seç be gönül seç
Avlanmaya çıkma dağlara kışın
Karlıdır aşılmaz yolu yokuşun
Ömrü kısa olur alıcı kuşun
Daim enginlerde uç be gönül uç
Duyduğun her söze tez kanıyorsun
Riyakâra bakıp inanıyorsun
Sen kendi kendini ne sanıyorsun
Kıymetin değerin kaç be gönül kaç
Gel de âşık İdris bağlan sen bire
Sevgi dostluk götür gittiğin yere
Meyil verme halden bilmeyenlere
Sevenlere kucak aç be gönül aç