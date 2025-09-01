İlk belirlemelere göre 250’den fazla kişi hayatını kaybederken, 500’den fazla kişi yaralandı. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.

Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin en çok Kunar vilayetini etkilediğini, bölgede birçok köyün yıkıldığını ve yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını bildirdi. Karayollarının kapanması nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmakta güçlük çektiğini aktaran yetkili, çalışmalara helikopterlerle destek verildiğini söyledi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde ciddi can kayıpları ve yıkımların yaşandığını doğruladı. Mücahid, “Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde büyük can ve mal kayıplarına yol açmıştır. Hayatları kurtarmak için mevcut tüm kaynaklar seferber edilecektir” ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililer ve bölge halkının kurtarma çalışmalarına aktif şekilde katıldığı belirtilirken, merkezi yönetim ile çevre vilayetlerden ekiplerin de hızla afet bölgesine yönlendirildiği açıklandı. Depremin ardından bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olmak üzere en az iki artçı sarsıntının daha kaydedildiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin merkez üssünün Pakistan sınırına yakın Celalabad kentinin 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu, sarsıntının yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Yerel yetkililer, yaşanan felaketin son yıllarda Afganistan’ı vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu vurguladı. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarış sürerken, uluslararası toplumdan da Afganistan’a yardım çağrıları yapılması bekleniyor.