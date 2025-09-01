Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal’in Dakar şehrinde doğdu.

2025 yılı itibarıyla 37 yaşında.

Babasının diplomat olması nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarını farklı ülkelerde geçiren oyuncu, bu sayede çok kültürlü bir eğitim ve yaşam deneyimi kazandı.

İlk oyunculuk deneyimini okul yıllarında “Deniz Yıldızı” dizisinde rol alarak kazanan Nilperi Şahinkaya, kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.

Daha sonra “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı Mesude karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Meltem Vural kimdir?

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medyasından duyurduğu acı haber ile sevenlerini hüzne boğdu.

Başarılı oyuncu annesi Meltem Vural’ın geçtiğimiz akşam saatlerinde yaşama veda ettiğini açıkladı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Meltem Vural, geçtiğimiz saatlerde hayatına veda etti.