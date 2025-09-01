Selim Evci Kimdir?

Selim Evci, 23 Ekim 1975’te İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. Lisansüstü eğitimini ise Beykent Üniversitesi Sinema Bölümü’nde gerçekleştirdi ve kariyerine yönetmen olarak adım attı.

Selim Evci Kariyeri

Yönetmen, senarist ve yapımcı olarak tanınan Selim Evci, 2002 yılında İFSAK Kısa Film Atölyesi’ni kurdu ve burada 6 yıl boyunca eğitim verdi. ‘Kırmızıyı Arayan Adam’ ve ‘Duvarın Arkası’ adlı kısa belgesellerin yönetmenliğini ve film müziklerini üstlendi. 2004 yılında Akbank Kısa Film Festivali programını hazırlayan Evci, festival yönetmenliği görevini uzun yıllar sürdürdü.

2006’da kurduğu Evci Film ile 2008 yılında ilk uzun metraj filmi İki Çizgi’yi yönetip senaryosunu yazdı ve kurgusunu yaptı. Film, 65. Venedik Film Festivali 23. Film Eleştirmenleri Haftası bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştirdi ve 30’dan fazla festivale katıldı. Aynı yıl, İFSAK yayınlarından Kısa Film Atölyesi Ders Notları adlı kitabını yayımladı.

Selim Evci Kaç Yaşında

1975 doğumlu olan Selim Evci, 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır. İkinci uzun metraj filmi Rüzgarlar, Rotterdam Uluslararası Film Festivali Hubert Bals Fonu tarafından senaryo aşamasında ödüllendirildi. Üçüncü filmi Saklı, 39. Montreal Film Festivali ana yarışmasında dünya prömiyerini gerçekleştirdi ve Cezayir Annaba Film Festivali’nde en iyi oyuncu, 52. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ise En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı.

Mesleği Ve Projeleri

Selim Evci, yönetmen, senarist ve yapımcı olarak kariyerine devam ediyor. 2007-2009 yılları arasında Maltepe Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi’nde sinema dersleri verdi. 2009’da Sokakta Müzik adlı fotoğraf projesiyle dünyanın farklı bölgelerindeki sokak müzisyenlerini fotoğrafladı.

Kariyerinde birçok başarılı projeye imza atan Evci, çeşitli ulusal ve uluslararası ödüllerle de tanınıyor.

Özel Hayatı

Selim Evci, eşi Ecem Evci ile evli ve bu evlilikten bir çocuğu bulunuyor. Şimdilerde hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle magazin gündeminde geniş yankı uyandıran ünlü yönetmen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.