Emin Öner, Türkiye merkezli savunma sanayii firması ASSAN Group Savunma Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'sudur. Özellikle mühimmat üretimi alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır ve şirketin üretim kapasitesini artırarak MK-80 serisi genel maksat bombaları gibi ürünlerle küresel pazarda dikkat çekmesini sağlamıştır.

FETÖ Soruşturmasında Tutuklandı

Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli EDGE Grubu ile stratejik iş birlikleri kurarak Türkiye'nin savunma sanayii ihracatına katkı sunmayı hedeflemiştir.

27 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ ve askeri casusluk soruşturması kapsamında Emin Öner gözaltına alınmış, akabinde tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmekte olup, ASSAN Group'a bağlı 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştır