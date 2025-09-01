Türkiye, birkaç gündür ABD’de kaybolan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek’i konuşuyor. CERN’de çalışmış, ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı araştırma merkezlerinde görev yapmış ve Virginia Tech Üniversitesi’nde akademik kariyerine devam eden Dölek’ten günlerdir haber alınamıyor. Ailesi, oğullarının başına gelenlerden endişeli olduklarını belirtiyor. Peki, Furkan Dölek kimdir, kaç yaşında, nereli, ABD’de hangi görevlerde bulundu, neden kayboldu ve bulundu mu? İşte tüm detaylar…

Furkan Dölek Kimdir, Nereli?

Dr. Furkan Dölek, Adana’nın Kozan ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bursuyla yurt dışına gönderildi. Doktorasını İsviçre’de tamamladı ve kariyerine dünyanın en saygın bilim kurumlarında devam etti.

Karanlık madde, yüksek enerji fiziği ve parçacık fiziği üzerine uzmanlaşan Dölek, CERN, Fermilab ve Virginia Tech Üniversitesi gibi merkezlerde görev aldı. Uluslararası bilim camiasında tanınan bir isim olan Dölek’in, akademik alanda 500’den fazla makalesi bulunuyor ve bu makaleler 20 binden fazla atıf aldı.

Furkan Dölek’in ABD’deki Görevi Ne?

2023 yılında Virginia Tech Üniversitesi’ne davet edilen Dr. Dölek, burada veri uzmanı olarak görev aldı. Aynı zamanda ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab’da da kritik araştırmalarda yer aldı. CERN’deki deneyiminden sonra ABD’de büyük projelerde çalışarak fizik dünyasında saygın bir konuma ulaştı.

Ancak iddialara göre, Dölek çalıştığı laboratuvarlarda usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit etti. Özellikle radyasyona maruz kalma ve yanlış veri işlenmesi gibi konularda hazırladığı raporları ABD Enerji Bakanlığı’na bildirdi. Bu süreçten sonra mobbing, baskı ve işten uzaklaştırma süreçleriyle karşılaştığı öne sürüldü.

Furkan Dölek’e Ne Oldu?

Ailesinin açıklamasına göre, Dr. Dölek önce görevinden uzaklaştırıldı, ardından vizesi iptal edildi. Hukuki hakları ellerinden alınan bilim insanı, Virginia Tech’ten çıkış belgesi dahi alamadı. Tüm bu gelişmelerin ardından sesini duyurmak için Kanada’ya tek kişilik yürüyüş başlattı.

Ancak Kanada sınırına yakın Mohawk bölgesinde gözaltına alındı. O günden bu yana kendisinden net bir haber alınamıyor.

Ailesinin Açıklamaları

Annesi Zuhal Dölek, oğlunun büyük haksızlıklara uğradığını belirterek şunları söyledi:

“Oğlumun 500’den fazla makalesi var, 20 binden fazla atıf aldı. CERN ve Fermilab gibi merkezlerde çalıştı. Ama laboratuvarlarda tespit ettiği usulsüzlükler nedeniyle hedef gösterildi. 1,5 yıl boyunca parasız, barınaksız, savunmasız mücadele etti.”

Babası Hasan Dölek ise en büyük endişelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Orada bir avukat tutma imkânımız yok. Yeni mülteci kanununa göre oğlumun El Salvador’daki bir hapishaneye gönderilmesinden korkuyoruz. Bir an önce sesimizi duysunlar.”

Furkan Dölek Bulundu mu?

Şu anda Dr. Furkan Dölek’in durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kanada sınırındaki gözaltı sürecinden sonra akıbeti hakkında net bir bilgi yok. Ailesi, hem Türkiye’den hem de uluslararası bilim camiasından destek bekliyor.

Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek’in kaybolması, yalnızca ailesini değil, bilim çevrelerini de derinden endişelendirdi. CERN’de ve ABD’nin en önemli araştırma merkezlerinde görev yapmış, akademik dünyada saygın bir isim olan Dölek’in başına gelenler, “bilim insanlarının karşı karşıya kalabileceği baskılar” tartışmasını da gündeme taşıdı.