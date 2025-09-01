Son dönemlerin en ünlü Youtuber isimleri arasında yer alan Elif Yalçın Youtube üzerinden ilk video paylaşımını 4 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirmiştir.

14 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Boğa burcudur. Bir ablası vardır.

İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur. 3. sınıfta iken neredeyse hiç okula gitmediğini Youtube kanalınında bu dönemde büyüdüğünü çünkü okula gitmediği için sürekli video attığını aktarmıştır.

Günümüzde Youtuber kimliğinin yanı sıra Psikolog olan Elif Yalçın’ın aslen nereli olduğu bilgisi araştırılmaktadır.