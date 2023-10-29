Daha sonra programda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini ifade eden şiirlerin okunmasının ardından hazırlanan gösteriler sahnelendi.

Sarıkaya’da coşkuyla kutlandı4

Beğeni ile izlenen zeybek oyunu izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Sarıkaya’da coşkuyla kutlandı3

Cumhuriyete yakışır final! Uluslararası 2. Bozok Film Festivali sona erdi Cumhuriyete yakışır final! Uluslararası 2. Bozok Film Festivali sona erdi

Daha sonra Kamu Spor Oyunları kapsamında Kırşehir'de Bölge 1’incisi olan ve Ankara'da Bölge finallerinde katılacak olan Sarıkaya Kaymakamlığı Basketbol takımının ödülünü Kaymakam Ahmet Nuri Demir takdim etti.

Sarıkaya’da coşkuyla kutlandı2

Tören geçişinden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni sona erdi. (Haber Merkezi)