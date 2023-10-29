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Daha sonra programda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini ifade eden şiirlerin okunmasının ardından hazırlanan gösteriler sahnelendi.

Beğeni ile izlenen zeybek oyunu izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Daha sonra Kamu Spor Oyunları kapsamında Kırşehir'de Bölge 1’incisi olan ve Ankara'da Bölge finallerinde katılacak olan Sarıkaya Kaymakamlığı Basketbol takımının ödülünü Kaymakam Ahmet Nuri Demir takdim etti.

Tören geçişinden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni sona erdi. (Haber Merkezi)