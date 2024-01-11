Tahmini Okuma Süresi: dakika

Şehir Hastanesinde 2023 yılı içerisinde Yozgat merkez nüfusunun yaklaşık 11 katı, il genel nüfusunun yaklaşık 2,5 katı muayene hizmeti verildi.

Çevre illerdeki hastanelerin nüfus yoğunluğuna göre bakılan hasta sayıları incelendiğinde Yozgat Şehir Hastanesinin çevre iller arasında lider olduğunu ve göz doldurduğunu ifade eden Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan; “Bizler bu istatistiki verilere göre çalışma yaparak en fazla muayene ve ameliyat yapan hekimlerimizi ödüllendirmek istedik” dedi.

2023 yılında en fazla dahili branşta poliklinik hasta muayenesi hizmeti ve en fazla yatış yapılarak tedavi hizmeti veren İç Hastalıkları Hekimi Uz. Dr. Adem Kara’ya, en fazla cerrahi branş poliklinik hasta muayenesi hizmeti veren Göz Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Ali Osman Gündoğan’a ve en fazla ameliyat hizmeti veren Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Op. Dr. Eyyüp Serdar Yalvaç’a Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan tarafından plaketleri takdim edildi.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan yaptığı açıklamada, “Geride bıraktığımız 2023 yılında birçok başarılara imza attık. Yozgat merkez nüfusunun yaklaşık 11 katı, il genel nüfusunun yaklaşık 2,5 katı muayene hizmetiyle 1 yılda yaklaşık 1 milyon muayene hizmeti vererek rekor kırdık. Geçtiğimiz yılın verileri göz önünde bulundurularak hekimlerimizin özverili çalışmalarından dolayı plaketlerini taktim ettik. Ödül verdiğimiz hekimlerimizin nezdinde Kamu ve Özel işbirliğiyle vatandaşlarımıza kaliteli ve multidisipliner yaklaşımla hizmet veren tüm personellerimize teşekkür ederim” dedi.