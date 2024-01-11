Tahmini Okuma Süresi: dakika

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, ölçü ve tartı işlemlerinde sabit dükkanlarda kullanılan mekanik, pazar yerlerinde kullanılmakta olan elektronik, ibreli, mekanik teraziler, kantar, baskül, metre, litre, gram ve kilogramlar muayene ve damgalama işlemine tabi olduğu belirtildi.

Açıklamada, “3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince, kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması zorunludur. Periyodik Muayene için beyanname verme (ilgili yerlere başvuru) süresi her yıl Ocak ayının 1’inci gününden başlayarak Şubat ayının son gününe kadardır. Bu itibarla, Akaryakıt istasyonlarında bulunan Akaryakıt, LPG, CNG, Adblue, Mobil tanker sayaçları ve lastik hava basınçölçerler. Kapasitesi 2000 kilogramın üzerinde otomatik olmayan tartı aletleri. Aks kantarları. Hassas kütle ölçüleri için muayene başvuruları https://basvuruportal.tse.org.tr adresli Başvuru Portalı üzerinden 29 Şubat 2024 tarihine kadar (iki yılda bir) Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) elektronik ortamda yapılacaktır. Otomatik tartı aletleri ve tartım kapasitesi 2000 kilogram ve altında olan otomatik olmayan tartı aletleri muayene başvuruları 29 Şubat 2024 tarihine kadar (2 yılda bir) Tartı aletleri yetkili muayene servislerine yapılacaktır. (İlimizde Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servisine https://msurapor.sanayi.gov.tr/TartiAlet adresinden öğrenilebilir.) Hız ihlal tespit donanımları, Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları her yıl, Isı sayaçları muayene başvuruları (5 yılda bir) 29 Şubat 2024 tarihine kadar ilgili Muayene Servislerine yapılacaktır. Takograf Cihazlarının muayene başvuruları ilgili muayene servislerine gün, ay ve yıl takip edilerek iki yılda bir yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Taksimetre cihazlarının muayene başvuruları ilgili muayene servislerine gün, ay ve yıl takip edilerek her yıl (ya da tarife değişikliğinde) yapılacaktır. Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kilogram ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kilogram ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; Masa terazileri, Asma teraziler, Tek kollu kantarlar, İbreli terazi kullanıcıları tarafından 29 Şubat 2024 tarihine kadar (2 yılda bir) grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına başvurulmalıdır. Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları, Yozgat (Şefaatli, Yerköy ve Belde Belediyeleri), Sorgun (Aydıncık, Çekerek, Kadışehri ve Belde Belediyeleri), Akdağmadeni (Saraykent ve Belde Belediyeleri), Boğazlıyan (Çandır, Çayıralan, Sarıkaya, Yenifakılı ve Belde Belediyeleri) Belediye Başkanlıklarında mevcuttur. Hububat muayene aletleri (2 yılda bir) kullanıcıları tarafından, şebekelerinde takılı olan 10 yılını doldurmuş elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için; İlgili Belediye Başkanlıkları, Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Firmaları tarafından https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr üzerinden Yozgat Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne yapılır. Bakanlığımızdan muayene ve damgalama yetkisi almış Yetkili Muayene Servislerine (http://msurapor.sanayi. gov.tr/) adresinden ulaşılabilir. İlgililerin cezalı duruma düşmemeleri, süresi içinde yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.