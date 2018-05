Nasıl olacak?

İTTİFAK NASIL OLACAK?

Türkiye tarihinin en farklı seçimlerinden bir tanesi 24 Haziran’da yapılacak.

Seçimler öncesi muhalefet cephesindeki partiler de ittifak kararı almışlar.

Buna göre CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti seçimlere ittifak halinde girecekmiş.

Bu ittifak ise sadece milletvekilliği seçimleri için geçerliymiş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her parti, kendi adayını gösterecekmiş.

E, peki Yozgat’ta bu partiler ittifakı nasıl sağlayacak?

İttifaka göre, yine her parti milletvekili adayını çıkaracakmış, lakin bazı kritik bölgelerde hangi parti güçlü ise o partiye o verilecekmiş?

Peki, o zaman Yozgat’ta hangi parti desteklenecek?

Mesela Saadetçiler CHP’ye mi oy verecek?

Ya da ‘Yozgat’ta en güçlümüz İYİ Parti, onu destekleyelim’ mi diyecekler?

Her parti kendi adayına oy verecekse Yozgat’ta 4-0 yapmış, MHP ile ittifak halindeki AK Parti’yi nasıl yenecekler?

ASFALTTA VERİLEN MESAJ

Bir dönem AK Parti’nin kullandığı slogan ‘Durmak Yok, Yola Devam’ idi.

Bu sloganla girdiği seçimlerde yine vatandaştan vize almıştı AK Parti.

Parti, kendini sürekli güncelleyip, yeni sloganlar ve kampanyalar üretirken, bazı adaylar partinin geçmişteki sloganlarıyla yarışı sürdürüyor.

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Ayhan Çelik, bu isimlerden bir tanesi.

Asfalt üzerinde yürüyerek fotoğraf çektiren Çelik, fotoğrafın üzerine de bu sloganı iliştirmiş.

Böylece hizmet yolunda yürüyeceğini ön plana çıkarmak istemiş.

Asfaltlı mesaj ise objektife böyle yansımış.



YUSUF HOCA SAHAYA İNİYOR

MHP’nin, ülkücü camianın ve Yozgatlıların sevdiği-saydığı bir isimdir Yusuf Mertoğlu.

Yıllardır ülkücü harekete hizmet etmiş, her kademesinde karşılıksız görev üstlenmiştir.

Yusuf Mertoğlu’nun bir diğer özelliği, farklı inanç ve görüşteki insanlar tarafından da sevilir.

Merkez Bankası’ndan emekli, bürokrasiyi iyi tanıyan ve bilen bir ekonomisttir.

Çadırardıç Belediye Başkanlığı yaptığı için yerel siyaseti iyi bilir.

Köylünün, Anadolu insanının dilinden iyi anlar.

MHP’nin Yozgat’ta liste belirlerken zorlanmasına sebep olacak isimdir.

MHP’yi Yozgat’ta başarıya ulaştırabilecek isimlerin başında gelir.

Bakalım bu kez Yusuf Hoca’nın siyasetteki şansı ne olacak?

Haydi hayırlısı…

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*İlk ziyaretini kendi ilçesine yaparak ‘bu bölgede karşılığım var’ mesajı veren aday adayını.

*İki dönemdir listeye girmeye çalışan eski milletvekili, yeni aday adayını.

*Birinci sıra adaylığı konuşulan eski Yozgat milletvekilini.

*Hedeflerini bir milletvekilliği olarak gören partiyi.