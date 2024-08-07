2024 Paris Olimpiyatları'nda son 16'ya kalmayı başaran Zeynep Yetgil'in spor hayatı, kariyeri ve başarıları gündemde. Peki, Zeynep Yetgil kimdir? İşte Zeynep Yetgil'in hayatı, kariyeri ve başarıları!

ZEYNEP YETGİL KİMDİR?

10 Ekim 2000 tarihinde Erzurum'da doğan Zeynep Yetgil, Türk güreş sporcusudur. Serbest stil güreşte ülkemizi uluslararası arenada temsil eden Yetgil, İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulübüne kayıtlıdır. İlk büyük başarısını 2018 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak elde eden Yetgil, lisans eğitimini Bartın Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

ZEYNEP YETGİL'İN BAŞARILARI

Zeynep Yetgil'in ulusal ve uluslararası arenada kazandığı madalyalar ve elde ettiği başarılar şunlardır:

2018 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası: Altın Madalya

2018 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası: Altın Madalya

2021 Dünya Güreş Şampiyonası: 7. Sıra

2021 Dünya U23 Güreş Şampiyonası: Bronz Madalya

2022 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası: Bronz Madalya

2022 Akdeniz Oyunları: Gümüş Madalya

2022 İslami Dayanışma Oyunları: Altın Madalya

2023 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası: Altın Madalya

2023 Avrupa Güreş Şampiyonası: Bronz Madalya

ZEYNEP YETGİL'İN SPOR HAYATI

Zeynep Yetgil, 2018 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kilo kategorisinde Belaruslu Katsiarya Pichkouskaya'yı 6-5 yenerek altın madalya kazandı. Aynı yıl Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda da 53 kiloda altın madalya kazandı.

2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda yarışan Zeynep, Alman Annika Wendle'yi 5-3, Moğol Bat-Ochiryn Bolortuyaa'yı ise 8-2 öndeyken tuşla yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Ukraynalı Khrystyna Bereza'ya 6-3 yenilerek turnuvayı yedinci sırada tamamladı. Aynı yıl Belgrad'da düzenlenen Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

2022 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda İsveçli Nova Bergman'ı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı. Cezayir'deki 19. Akdeniz Oyunları'nda 53 kg finalinde Yunan Maria Prevolaraki'ye yenilerek gümüş madalya aldı. Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 53 kilo finalinde Özbekistanlı Shokhida Akhmedova'yı tuşla yenerek altın madalya kazandı.

2023 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda Bükreş'te kadınlar 63 kiloda Ukraynalı Liliia Malanchuk'u 9-4 yenerek altın madalya kazandı. Aynı yıl Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

2024 Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde kadınlar 53 kilo mücadelesinde Özbekistanlı Shokhida Akhmedova'yı 10-0 mağlup ederek Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

ZEYNEP YETGİL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

10 Ekim 2000 doğumlu olan Zeynep Yetgil, şu an 24 yaşında ve Erzurumludur.