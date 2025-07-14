CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar, İstanbul’da gözaltına alındı. Peki Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kimdir? Kaç yaşında? Neden gözaltına alındı?

Zeydan Karalar’a Gözaltı

Son dönemde muhalefet belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ardından, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği görevini de yürüten Zeydan Karalar hakkında gözaltı kararı verildi. Karalar, bugün İstanbul'da gözaltına alındı.

Bu gelişmenin hemen ardından, polis ekiplerinin Adana'daki belediye binası ile Karalar'ın evinde arama yapmaya başladığı bildirildi. Soruşturmanın, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanan bazı kişilerin verdiği ifadeler üzerine genişletildiği ve gözaltı kararının bu nedenle alındığı öğrenildi.

Zeydan Karalar Kimdir

1958 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde doğan Zeydan Karalar, 2025 yılı itibarıyla 67 yaşındadır. Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Karalar, uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yaptıktan sonra siyasete atıldı.

Karalar’ın Siyasi Kariyeri

Gençlik yıllarında CHP'de çeşitli görevler alan Karalar, 2010 yılında CHP Adana İl Başkanı oldu. 2014 yerel seçimlerinde Seyhan Belediye Başkanı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Görevi: 2024 yılında TBB birinci başkan vekili seçilen Karalar, 23 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili olarak atanmıştı.

Zeydan Karalar, Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD) ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.