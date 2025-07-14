TikTok’dan paylaştığı gönderileriyle bilinen internet fenomenidir. Instagram ve TikTok’dan yapmış olduğu komik paylaşımlarıyla tartışmalı videolarla ilgi gören çift, “Esra Erol’da” programına katılarak oldukça tanınmaya başladı. Asıl ismi Abdullah Üçöz olan sosyal medya fenomeni, Esenyurt’ta yaşamaktadır. Çift sosyal medya’dan tanışıp kısa zamanda yakınlaşan ve sonradan birlikte yaşamaya başlamıştır. Programda söylenilen bilgilere göre, yaklaşık 1 senedir dini nikahlılar. İlişkileri süresince çok fazla sorunla karşılaşsalar da, evlenmek istediklerini dile getirmişlerdi. Kübranın babası olan Hikmet Bey kızının nikahı olmadan Abdullah ile yaşamasını istemekle birlikte onu bu yoldan döndürmek için çok fazla tartışma yaşamıştı.

Hikmet Bey Neden Öldü?

Kübra’nın babası Hikmet Bey’in vefat ettiği haberi sosyal medyaya duyuruldu. Araştırılan bilgilere göre, Hikmet Bey memleketindeyken kalp krizi geçirerek ve tüm müdahaleler sonucu kurtulamadı.