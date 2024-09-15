Görkemli bir düğünle dünya evine giren Zekiye Doğan ve Ali Genç’in nikâhını ise Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan kıydı.

Düğün töreni sırasında açıklamada bulunan Zekiye Doğan, kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan dostlarına ve ailelerine teşekkür etti.

Doğan, “Düğünümüze katılarak mutluluğumuzu paylaşan tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ederim. Bu anlamlı günde bizimle birlikte olan herkese minnettarız” ifadelerini kullandı.

Ali Genç de tüm davetlilere teşekkür ederek bu özel günün kendileri için unutulmaz olduğunu söyledi.

İleri Gazetesi ailesi olarak, özveriyle çalışan meslektaşımız Zekiye Doğan ve eşi Ali Genç’e ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Çiftin hayatlarının bundan sonraki bölümünde sağlık, huzur ve mutlulukla dolu bir yaşam sürmelerini temenni ediyoruz.