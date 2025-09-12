Zamanhan Can Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşında?

Zamanhan Can 1935 yılında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dünyaya geldi. Genç yaşlarda girişimcilik ruhu ile tanınan Can, ticaret hayatına henüz 15 yaşındayken atıldı. 1950’li yıllarda Doğubayazıt’ın stratejik konumunu fırsata çevirerek sınır ticaretine başladı. Türkiye’nin ithalat ve ihracat alanında yeni yeni geliştiği bu dönemde, Can çevre ülkelerle ticaret yaparak sermaye ve deneyim birikimi elde etti.

2025 yılı itibarıyla 90 yaşında olan Zamanhan Can, halen hayatta ve sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Ancak yaşı gereği aktif görevlerde bulunmamaktadır. Kurucusu olduğu Can Holding’in onursal başkanı unvanını taşımaktadır.

Zamanhan Can Hayatta Mı, Öldü Mü?

Zamanhan Can öldü mü sorusu son günlerde sosyal medyada sıkça gündeme geldi. Ancak Zamanhan Can hayatta ve yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Hakkında çıkan vefat iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Halen Can Holding’in gelişimini takip etmekte ve sosyal sorumluluk projelerinde destek vermektedir.

Can Holding Nasıl Kuruldu?

Zamanhan Can’ın iş dünyasındaki resmi adımı 1972 yılında Ticaret Odası’na kayıt yaptırmasıyla başladı. İlk şirketini kendi adıyla kurarak resmi ithalat ve ihracat faaliyetlerine başladı. Can, Türkiye ile İran, Irak, Suriye ve Azerbaycan gibi komşu ülkeler arasında ticaret yaparak sermayesini büyüttü.

1980’li yılların ortalarına kadar bu faaliyetleri bireysel olarak sürdüren Can, 1986 yılında çocuklarının da katılımıyla bu faaliyetleri bir çatı altında topladı ve Can Holding adı altında kurumsallaştı. Bu yapı, zamanla Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri haline geldi.

Hangi Alanlarda Faaliyet Gösteriyor?

Can Holding yıllar içerisinde birçok farklı sektörde yatırımlar yaptı. Başlıca faaliyet alanları şunlardır:

Enerji (akaryakıt dağıtım, istasyonlar, LPG, doğalgaz)

Turizm (otel zincirleri, tatil köyleri)

Medya (televizyon ve radyo yayıncılığı)

Lojistik (nakliye ve depolama çözümleri)

Eğitim (vakıf üniversiteleri ve burs projeleri)

Sağlık (özel hastaneler, klinikler)

İnşaat (konut ve endüstriyel yapı projeleri)

Can Holding, Türkiye genelinde yüzlerce çalışanı ve iştirakleriyle geniş bir ekonomik etkiye sahiptir.

Can Holding’e Ait Şirketler Ve Medya Grubu?

Zamanhan Can’ın liderliğinde büyüyen Can Holding bünyesinde yer alan bazı önemli şirketler ve iştirakler şu şekilde sıralanabilir:

Show TV (medya grubu içinde yer almaktadır)

Habertürk (televizyon ve dijital haber mecrası)

Can Enerji (akaryakıt ve enerji dağıtımı)

Can Lojistik (taşımacılık ve dağıtım hizmetleri)

Can Yapı (inşaat ve gayrimenkul geliştirme)

Bilgi Eğitim Vakfı (öğrenci bursları ve okul projeleri)

2025 yılında bu şirketlerin bazılarına kayyum atandığı, Show TV ve Habertürk gibi medya varlıklarına ise geçici süreyle el konulduğu bildirildi.

Zamanhan Can’ın Sosyal Sorumluluk Projeleri

Zamanhan Can yalnızca iş hayatında değil, sosyal sorumluluk alanında da birçok projeye öncülük etmiştir. Kendi adını taşıyan Zamanhan Can Vakfı başta olmak üzere Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla her yıl yüzlerce öğrenciye burs verilmekte ve eğitim projeleri desteklenmektedir.

Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi’nde çocuk sağlığına yönelik projelere büyük destek veren Can, Doğubayazıt’ta bölgenin ilk Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ni kurmuştur. Bu ünitede ücretsiz hizmet verilmekte ve özellikle yenidoğan ölümlerinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Soruşturma Süreci Ve Gündemdeki Gelişmeler

2025 yılı Eylül ayında Can Holding hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bazı yöneticiler gözaltına alınmış, holdingin çeşitli varlıklarına geçici olarak el konulmuştur. Bu gelişmeler kamuoyunda Zamanhan Can kimdir, Can Holding nasıl kuruldu, hangi şirketler ona ait, öldü mü yaşıyor mu gibi soruların yeniden gündeme gelmesine neden olmuştur.

Soruşturma süreci devam etmekte olup adli makamlar tarafından detaylı bir inceleme yürütülmektedir. Ancak şu ana kadar Zamanhan Can hakkında doğrudan herhangi bir gözaltı ya da tutuklama kararı bulunmamaktadır.