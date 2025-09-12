Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, 13 farklı ilde Valilik ve Kaymakamlık bünyesinde çalıştırılmak üzere KPSS şartı olmadan personel alımı başladı. İş Gücü Uyum Programı (İUP) kapsamında gerçekleştirilecek alımlar binlerce iş arayan vatandaşa yeni istihdam kapısı açacak.

Başvuru Şartları Açıklandı

İŞKUR tarafından paylaşılan ilana göre, başvuruda bulunmak isteyen adayların şu kriterleri taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı bulunmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

Son bir yıl içerisinde ilgili yüklenici firmada veya bağlı kuruluşlarında çalışmamış olmak,

Başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde sigortalı olarak çalışmamış olmak,

Hane gelir şartını sağlamak,

Daha önce İŞKUR’un sunduğu aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmamış olmak.

Personel Alımı Yapılacak İller

Valilik ve Kaymakamlıklar bünyesinde istihdam edilecek işçiler şu 13 ilde görev yapacak:

Kırklareli

Diyarbakır

Zonguldak

İstanbul

Bayburt

Mardin

Adana

Rize

Hatay

Çankırı

Bingöl

Burdur

Amasya

Başvurular İŞKUR Üzerinden Alınıyor

Başvuru yapmak isteyen adayların esube.iskur.gov.tr adresine giriş yaparak, “Online İşlemler” menüsü üzerinden İş Gücü Uyum Programı (İUP) bölümüne ulaşmaları gerekiyor. Başvurular yalnızca online sistem üzerinden kabul edilecek; telefon veya şahsen yapılan başvurular geçerli olmayacak.

İstihdamda Yeni Fırsat

Valilik ve Kaymakamlıkların farklı birimlerinde görevlendirilecek personellerin, hem kamu hizmetlerinde destek sağlayacağı hem de işsiz vatandaşlar için önemli bir istihdam kapısı olacağı belirtiliyor. Başvuruların yoğun ilgi görmesi bekleniyor.