5 Aralık 2008'de Bursa’da doğdu.

Satranca 7 yaşında, anaokulu öğretmenin yönlendirmesiyle tanıştı.

Kısa sürede yeteneğini ortaya koydu. 2019'da Avrupa Okullar Şampiyonası'nda 3'üncülük elde ederek Usta Adayı (CM) unvanını aldı.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan genç satranç oyuncusu oldu.

2021'de FIDE Ustası (FM), 2022'de ise Uluslararası Usta (IM) unvanlarına sahip oldu.

Gürel'in yükselişi, 2024'te Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde Challangers turnuvasını kazanarak Büyükusta (GM) unvanını almasıyla taçlandı.

Bu tarihi zafer, genç sporcunun yeteneğini ve azmini bir kez daha kanıtladı.

2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıkladı.

Ediz Gürel'in, Özbekistan'da düzenlenen turnuvanın 7. turunda dünya şampiyonu GM Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attığı ifadeleri yer aldı.

17 yaşındaki Ediz Gürel, bu galibiyetiyle birlikte son dünya şampiyonu unvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı oldu.

Bir Sonraki Turnuva Ne zaman?

15 Eylül'de sona erecek olan turnuvada, Türkiye'yi Yağız Kaan Erdoğmuş da temsil ediyor.



Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, dünya satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği "2026 Adaylar Turnuvası"nda oynamaya hak kazanacak.

Dünya Sıralamasında

Ediz Gürel, FIDE'nin 2025 Nisan ayı dünya sıralamasında 93. sıraya yükseldi.