Sabahattin Yakut Nereli?

1981 yılında Manisa’da doğan Sabahattin Yakut, oyunculuk eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. 1,79 boyunda ve 78 kilo olan Yakut, sadece kamera önünde değil, tiyatro sahnesinde de uzun yıllardır aktif. Hem oyuncu, yönetmen hem de eğitmen olarak sahnede yer aldı. Karakter rollerine getirdiği özgün yorumlarla tiyatro dünyasında da saygın bir isim haline geldi.

Oyunculuk Kariyeri Ve İlk Adımlar

Sabahattin Yakut’un kamera önü kariyeri 2012 yılında “Jin” filmi ile başladı. Bu filmle birlikte sinema dünyasına adım atan Yakut, sonrasında hem dizi hem de sinema projelerinde dikkat çeken rollerde yer aldı. Zamanla farklı karakterlere kattığı derinlikle adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Rol Aldığı Dizi Ve Filmler

Yakut’un rol aldığı yapımlar oldukça geniş bir yelpazeye sahip. İşte öne çıkan projeleri:

Veliaht (2025) – Sabri rolünde

Gülcemal (2023) – Emrullah

Yalnız Kurt (2022) – Kavak

Kardeşlerim (2021) – Erhan

Fatma (2021)

Avlu (2018)

Muhteşem İkili (2018–2019)

Aman Reis Duymasın (2019)

İnsanlar İkiye Ayrılır (2020)

Baskın: Karabasan (2015)

Muna (2015)

Yav He He (2015)

Tuhaf Zamanlar (2015)

Can Feda (2018)

Mutlu Aile Tablosu (2022)

Yakut, dizilerin yanı sıra tiyatro sahnesinde de Suretsizler, Ermişler ya da Günahkarlar ve Bana Bir Akıl Lazım gibi oyunlarda yazar, yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı.