İstanbul'un tanınmış mekân sahiplerinden Sezai Gülmez, kendisine yönelik düzenlenen silahlı saldırılarla gündeme geldi. Son olarak Balıklı Rum Vakfı Hastanesi bahçesinde saldırıya uğrayan ve yaralanan Gülmez, daha önce de birçok saldırıdan kurtulmuştu. 'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' diyerek bir suç örgütü tarafından hedef alındığını iddia eden Gülmez'in, aynı zamanda bir organize suç örgütü operasyonunda elebaşı olduğu iddiasıyla da gündeme gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sezai Gülmez Kimdir?

İstanbul'un gece hayatında açtığı mekânlarla tanınan iş insanı Sezai Gülmez, son dönemde kendisine yönelik silahlı saldırılar ve suç örgütü iddialarıyla gündeme geldi.