Zafer Şahin, 1973 yılında İzmir'de doğmuş ve şu anda 50 yaşındadır.

Zafer Şahin çalıştığı kanallar, Gazetecilik kariyerine adım attığı 2008 yılında Yeni Asır Gazetesi'nde Parlamento muhabiri olarak görev yapmıştı.

Uzun yıllar boyunca gazetecilik alanında başarılı bir kariyer inşa etmiş ve Ankara Temsilcisi olarak önemli görevler üstlendi.

2017 yılında, Ankara'da görevini bırakarak Takvim Gazetesi'nde Ankara Temsilcisi olarak meslek kariyerine devam etti.

Ayrıca, Turkuvaz yayınlarından çıkan "Kestanepazarı'nın Sahte Mesihi" adlı kitabın yazarı.