4. kez gerçekleştirilen SORFEST yaz festivalinde sahne alan Hayko Cepkin müzikseverler ile buluştu. Cepkin müzikleri ile hemşehrilerine güzel anlar yaşatırken alev ve sahne ışıkları ile görsel şölen sundu. Konserin sonunda Cepkin, sürpriz olarak bağlama eşliğinde Yozgat'ın yöresel türküsü "Yozgat Sürmelisi"ni seslendirdi.

Daha önceden aile vesilesiyle ve müzisyen olduğu dönemde çaldığı diğer gruplarla Yozgat'a gelme şansı olduğunu belirten Hayko Cepkin, yaklaşık yirmi yıl sonra kendi ismi ile Yozgat'ta konser verdiği için mutlu olduğunu kaydetti.

"Görkemli Bir Sahnede Buranın Gençlerine, Büyüklerine Ulaşmak Benim İçin Çok Kıymetli"

Grubuna devamlı olarak "Bir gün Yozgat Meydanı'nda, Sorgun'da ya da herhangi bir yerde mutlaka memlekette bulunacağız, çalacağız" dediğini dile getiren Cepkin, "Aslında bizim için de bir beklenti ve hayalin hayata geçmesi gibi bir şey. Çünkü gelmek ayrı, burada ailemizin, dostlarımızın olması ayrı ama kendi ismimle, projemle ve müziğimle böyle büyük, devasa ve görkemli bir sahnede buranın gençlerine, büyüklerine ulaşmak benim için çok kıymetli ve unutulmaz bir hatıra" ifadelerini kullandı.

"'Milli Marş' Diye Geçen 'Yozgat Sürmelisi'ni Mutlaka Bir Dillendirmemiz Gerektiğini Düşünüyoruz"

Hem halk konserlerinde hem de biletli konserlerinde aynı sahne performansını sergilediklerini aktaran Cepkin, "Bugüne kadar burada, bu sahnede kim var olduysa çok emin olabilirler ki çok başka bir şey seyredecekler. Bundan biz kendimiz, görkemli sahnemiz dediğimiz şeyden dolayı çok eminiz. Onun dışında tabii ki buranın bize göre ailemizde de 'milli marş' diye geçen 'Yozgat Sürmelisi'ni mutlaka bir dillendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Onun için bizim bağlama üstadımızı da yanımızda getirttik. Onun için öyle bir güzel tatlı bir hatıramız da olacaktır inşallah sahnede diye düşünüyorum. Onun dışında bence çok keyifli bir gece geçecek" diye konuştu.

"Çok Doğru Yerde, Doğru Nokta Atışı Yaptığımızı Düşünüyorum"

Sorgun Belediye Başkanı Mehmet Erkut Ekici ile birkaç senedir diyalog halinde olduklarını belirten Cepkin, "Benim son iki Ankara konserime de organizasyonun içerisinde olan dostlarını bizzat yolladılar, 'yeter artık' diye. 'Tamam' dedik, en son planlamamızı yaptık. Bir de Sorgun'da, meydanda adı festival olarak geçen bir ismin altında bir de festival olup halka açık olması da çok enteresan. Çok doğru yerde, doğru nokta atışı yaptığımızı düşünüyorum. Dünden beri de bebek gibi bakıyorlar bize sağ olsunlar. Eşim de aradı bugün 'Taşınıyor muyuz? Tamam mı?' diye. Çünkü o da benimle evlenince o da Yozgatlı oldu tabii. Kütük orada artık" dedi.

İlk defa Hayko Cepkin'in canlı performansına şahit olacağını belirten Batuhan Kayapınar, "İmzalatırız belki diye gitarlarımızı getirdik. Daha önce hiç Hayko konserine gitmedim ama çok heyecanlıyım açıkçası" ifadelerini kullandı.

"İki Sefer Umreye Giden Dedesi, Babaannesi Bile Hayko Dinliyor"

Cepkin'in hemşehrisi olduğunu aktaran Gülhan Yıldız, sahnede Yozgat yöresine ait bir türkü seslendirmesini de istediğini söyleyerek, "Neşet Ertaş'ın Köprüden Geçti Gelini ile bazen de Hayko Cepkin'in Bertaraf Et'i ile birleşir ruhlar gönüller. Bir sürü insanı farklı dinden, kültürden bir araya getirebilen sanatçıların hepsine selam olsun. İyi ki var Türk müziğine farklı bakış açısı getirmesi insanın içindeki o haykırışı ortaya çıkarması güzel bir şey. Çocuğumun sayesinde hayatımıza girdi. Hatta iki sefer umreye giden dedesi, babaannesi bile Hayko dinliyor" şeklinde konuştu.