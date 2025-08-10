İstanbul’da Özel Operasyonla Yakalandı

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2017 yılından bu yana firari olan Hasan Basri Çillioğlu’nu Büyükçekmece’de saklandığı evde gece yarısı operasyonuyla yakaladı. Çillioğlu, direniş göstermeden gözaltına alındı.

Hakkında Kesinleşmiş Cezalar Var

Tasarlayarak adam öldürme ve örgüt kurma suçlarından 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çillioğlu, geçmişte de organize suç faaliyetleri, adam öldürme ve benzeri ağır suçlardan yargılandı.

2017’den Bu Yana Firardaydı

Uzun yıllardır sahte kimlik kullanarak farklı şehirlerde saklanan Çillioğlu, yakın çevresinden aldığı destekle izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak teknik takip ve saha çalışmaları sonucu adresi tespit edildi.

Alaattin Çakıcı ile Bağlantısı Ne

Hasan Basri Çillioğlu, Bayrampaşa Cezaevi’nde Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Kenan Ali Gürsel ve 7 adamının öldürülmesi olayıyla adı anılan Hakan Çillioğlu’nun babasıdır. Bu aile bağı, yakalanma haberinin medyada geniş yer bulmasına neden oldu.

Hasan Basri Çillioğlu Nereli?

Çillioğlu’nun doğum yeri ve memleket bilgisine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Türkiye’de doğup büyüdüğü biliniyor.

Suç Dosyası Kabarık

Geçmişte farklı organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen Çillioğlu’nun dosyasında birden fazla cinayet ve suç örgütü faaliyetleri yer alıyor.

Mahkemeye Sevk Edildi

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Çillioğlu, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle doğrudan cezaevine gönderilecek.