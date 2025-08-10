Uslu, aslen Edirnelidir. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındadır.

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu ile aşk yaşadığı zamanlarda adını sıkça duyuran bir sosyal medya içerik üreticisi ve dijital iletişim uzmanı.

Uslu, dijital medya alanında ilgileniyor ve Vox Creative Agency’nin kurucu ortağı olarak tanınıyor. Ajans, sosyal medya yönetimi ve dijital içerik üretimi üzerine hizmet veriyor.

Sanat tarihi ve oyunculuk eğitimi alan Uslu, Instagram'da da düzenli olarak paylaşım da bulunuyor.

Somer Şef’in sosyal medyada yaptığı o romantik doğum günü paylaşımıyla (“İyi ki doğdun oyun arkadaşım, iyi ki varsın Bambi”) ilişkileri bildirildi.