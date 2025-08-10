Türkiye’nin önde gelen süt ürünleri markalarından Tahsildaroğlu Süt Ürünleri A.Ş.’nin Onursal Başkanı Selman Tahsildaroğlu hayatını kaybetti. 1932 yılında Makedonya’nın Ohri şehrinde doğan ve 1955’te Türkiye’ye göç eden Tahsildaroğlu, Ezine peynirini ulusal ve uluslararası çapta tanıtan öncü isimlerden biriydi. Çanakkale Bayramiç’in duayen iş insanı olarak bilinen Tahsildaroğlu, 92 yaşında hayata veda etti. İşte Selman Tahsildaroğlu’nun hayatı, kariyeri ve biyografisi…

Selman Tahsildaroğlu kimdir?

Selman Tahsildaroğlu, Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri markalarından Tahsildaroğlu Süt Ürünleri A.Ş.’nin kurucusu ve Onursal Başkanıdır. Ezine peyniri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Tahsildaroğlu, girişimciliği, çalışkanlığı ve bölgesel tarım-sanayi kalkınmasına yaptığı katkılarla tanınır.

Tahsildaroğlu Nereli?

Selman Tahsildaroğlu, 1932 yılında Makedonya’nın Ohri şehrinde dünyaya gelmiştir. Ailesi Osmanlı döneminden beri Makedonya’da yaşayan Türk kökenli bir ailedir.

Kaç yaşında vefat etti?

1932 doğumlu olan Selman Tahsildaroğlu, 2025 yılında hayatını kaybetmiş ve 93 yaşında vefat etmiştir.

Çocukluk Ve Eğitim Hayatı Nasıldı?

İlkokula Sırpça başladı; siyasi değişimler nedeniyle eğitim dili birkaç kez değişti: önce Bulgarca, ardından Makedonca.

başladı; siyasi değişimler nedeniyle eğitim dili birkaç kez değişti: önce Bulgarca, ardından Makedonca. Hiç Türkçe eğitim almadan büyüdü.

Ortaokuldan sonra meslek okuluna geçti.

Mobilya ve doğrama işini öğrendi; gündüz çalışıp akşam okula giderek hem diploma aldı hem de çıraklıktan ustalığa yükseldi.

Türkiye’ye Ne Zaman Geldi?

1955 yılının Mart ayında , 22 yaşındayken Türkiye’ye göç etti.

, 22 yaşındayken Türkiye’ye göç etti. İstanbul’a, Fatih semtine yerleşti.

İlk geldiğinde anneannesiyle birlikte yaşadı; anne ve babası 2 yıl sonra göç etti.

2,5 yıl bir fabrikada çalışarak geçimini sağladı.

İş Hayatına Nasıl Başladı?

İstanbul’da bir süre çalıştıktan sonra peynir ticareti yapmaya başladı.

yapmaya başladı. Daha sonra Çanakkale’nin Ezine ilçesi ne yönelerek mandıracılık işine girdi.

ne yönelerek mandıracılık işine girdi. Ezine peynirinin marka haline gelmesinde öncülük etti.

Kardeşi Muammer Bey ve babası Kerim Bey ile birlikte üretim kapasitesini artırarak şirketi büyüttü.

ve babası ile birlikte üretim kapasitesini artırarak şirketi büyüttü. 1990’lı yıllarda mandıradan modern fabrikaya geçiş yaparak Tahsildaroğlu markasını Türkiye’nin ve dünyanın tanıdığı bir seviyeye taşıdı.

Tahsildaroğlu Süt Ürünleri’nin Hikâyesi

Ailenin peynir üretimi hikâyesi, 1950’lerde Makedonya’dan Türkiye’ye göç ile başladı.

İstanbul’da peynir ticareti yapıldıktan sonra Ezine’de üretim tesisleri kuruldu.

Ezine peyniri başta olmak üzere çeşitli peynir türlerinde uzmanlaşıldı.

Selman Tahsildaroğlu’nun girişimci vizyonu, markayı sadece Türkiye’de değil yurt dışında da bilinen bir marka haline getirdi.

Cenaze Programı

10 Ağustos Pazar günü , Bayramiç’teki fabrikada yapılacak helalleşmenin ardından tören düzenlenecek.

, Bayramiç’teki fabrikada yapılacak helalleşmenin ardından tören düzenlenecek. 11 Ağustos Pazartesi günü, ikindi namazını müteakip İstanbul Fatih Camii’nden kaldırılarak toprağa verilecek.