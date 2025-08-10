Ahmet Nesin, 1957 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.
Babası Aziz Nesin, Annesi babasının ikinci eşi Meral Çelen, Ali Nesin abisi, Oya Nesin ve Ateş Nesin adında babasının ilk eşinden kardeşleri var.
İstanbul ve Paris’te yaşamını devam ettiren Ahmet Nesin, şimdi Antalya’da yaşıyor. Nesin vakfının yöneticiliğini sürdürüyor.
1999 yılında ÖDP’den Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Ahmet Nesin sicilden dolayı seçimlere giremedi.
2015 genel seçimlerinde Antalya milletvekili aday adayı olduğu HDP'den aday gösterilmedi.
Ahmet Nesin, 1 Aralık 2013 tarihinde yazar Hilal Doğan ile evlendi.
