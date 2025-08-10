Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el otomobil piyasasında geçen yıla göre hareketlilik yaşandığını belirterek, en çok 1 ila 5 yaş arasındaki araçlara talep olduğunu söyledi.

"1 Milyon Liranın Altındaki Araçlara İlgi Azaldı"

Yanık, ikinci el otomobil piyasasında fiyat tercihlerinin değiştiğini vurguladı. Genellikle 1 milyon liranın üzerindeki araçların alındığını ifade eden Yanık, “1 milyon liranın altındaki araçlara talep azaldı. Araç alanlar tamirciyle uğraşmak istemiyor, kilometre yapmış araba istemiyor, boyalı ya da kazalı araç istemiyor. Bu yüzden 1 ila 5 yaş arasındaki araçlara talep epey fazla” dedi.

Dizel Araçlar Yeniden Önde

İkinci el satışlarının yüzde 60’ının yenilenme amaçlı olduğunu kaydeden Yanık, “Yüzde 40’ı da yeni araba alma telaşında. Elektrikli araçların furyası başladı ancak alanlar pek memnun değil. Memnun kalmayanlar tekrar dizel araçlara dönüyor. Şu anda yine en çok dizel araçlar revaçta” diye konuştu.

Sigorta Fiyatlarındaki Değişkenlik Kafa Karıştırıyor

Trafik sigortası ve kasko fiyatlarındaki değişkenliklere tepki gösteren Yanık, şunları dile getirdi:

“1 milyon liralık araç alıyorsunuz, poliçe düzenleniyor. Yan sanayi mi, orijinal mi, çıkma mı istersiniz diye soruluyor. Fiyatlar sürekli değişiyor. Bir saat önce 30 bin lira olan fiyat, bir saat sonra 40 bin lira olabiliyor. Orijinalini isterseniz 50 bin lira diyorlar. Bu durum kafa karışıklığına yol açıyor. Kasko yaptırıp yaptırmama konusunda tereddütler oluşuyor. Sigortalı araç sayısı azaldı deniyor ama nedenine bakan yok. Sigorta fiyatları yerinde durmuyor.”

Kredi Kartı Taksitleri Satışları Artırdı

Bursa Oto Galericiler Odası Başkan Vekili Mehmet Özdemir ise kredi kartlarındaki taksit sayısının artırılmasının satışları canlandırdığını belirtti.

Özdemir, ikinci el piyasasında maliyetlerin arttığını ve kâr oranlarının yüzde 2-3’e kadar düştüğünü ifade ederek, “Önceki yıllara göre işlerimiz çok düştü. Herkes aracını yenilemek istiyor, 1 milyonun üzerindeki araçları talep ediyor ancak çoğu zaman bütçeleri yetmiyor. 200-300 bin liraya araba satarken daha iyi kazanıyorduk” dedi.