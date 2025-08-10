8 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul da dünyaya geldi. Günsür, 2025 itibarıyla 50 yaşındadır. Oyunculuğa henüz küçük yaşlarda başladı.

İstanbul İtalyan Lisesi'nden başarıyla mezun olmasından sonra İtalya'da Sapienza Üniversitesi'nde iletişim eğitimi sürdürdü. 14 yaşında bir reklam filminde oynayarak adım attığı kariyerine, 1997 yapımı “Hamam” filmiyle büyük bir çıkışta bulundu.

Oyunculuğun yanında modellik, yapımcılık ve müzikle de ilgilendi. “Muhteşem Yüzyıl”daki Şehzade Mustafa ile bizi ağlatırken Netflix yapımı “Atiye” dizisindeki Erhan ve “Fi” dizisindeki Deniz karakterlerini canlandırarak geniş kitlelere ulaştı.

İtalya’da da projelerde bulunan Günsür, çok dilli oyunculuğuyla ilgi çekiyor.

Günsür, uzun senedir İtalyan yönetmen ve belgeselci Katerina Mongio ile evli. Çift, 2006 yılında dünyaevine girdi.

Katerina Mongio da Mehmet Günsür gibi sanat dünyasının içinde bulunan ve özellikle belgesel projeleriyle biliniyor.