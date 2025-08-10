1988-1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Kumcu, hem akademik dünyada hem de bankacılık sektöründe derin izler bırakmıştı.

Ercan Kumcu’nun Vefatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, resmi X hesabından yaptığı açıklamada Kumcu’nun vefatını duyurdu. Açıklamada, “1988-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Ercan Kumcu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Kumcu, yakın zamanda hayatını kaybeden eski Merkez Bankası Başkanları Rüşdü Saracoğlu ve Süreyya Serdengeçti ile uzun yıllar birlikte çalışmıştı.

Ercan Kumcu’nun Eğitimi Ve Akademik Geçmişi

1955 yılında doğan Ercan Kumcu, 1972’de Vefa Lisesi’nden mezun oldu. 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü tamamladıktan sonra akademik çalışmalarını ABD’de sürdürdü.

Boston College’da ekonomi alanında doktora yaparak 1983’te Ph.D. unvanını aldı. 1979-1987 yılları arasında Boston College, Eastern Michigan University ve State University of New York-Binghamton gibi prestijli üniversitelerde makroekonomi, uluslararası ekonomi, para teorisi ve ekonometri dersleri verdi.

Ercan Kumcu’nun Merkez Bankası Kariyeri

Kumcu, Türkiye’ye döndükten sonra 1985-1986 yıllarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda misafir araştırmacı olarak çalıştı. 1988’de Genel Sekreter, ardından 1988-1993 yılları arasında Başkan Yardımcısı görevini üstlendi.

Bu dönemde para politikalarının şekillenmesinde aktif rol aldı ve ekonomide istikrarı sağlamaya yönelik çalışmalara imza attı.

Bankacılık Sektörü ve Medya Çalışmaları

Merkez Bankası’ndaki görevlerinin ardından bankacılık sektörüne yönelen Kumcu, Tekfenbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda Hürriyet Gazetesi‘nde günlük ekonomi yazıları kaleme aldı.

Ekonomi politikaları, kriz yönetimi ve finansal sistem üzerine yaptığı yorumlar, hem akademik çevrelerde hem de iş dünyasında yakından takip edildi.

Ercan Kumcu’nun Yazdığı Kitaplar

Kumcu, kariyeri boyunca yalnızca yönetici olarak değil, aynı zamanda yazar olarak da ekonomi alanına katkı sundu.

Kitapları arasında:

İstikrar Arayışları (2000)

Krizleri Nasıl Çıkardık? (2001) – Mahfi Eğilmez ile birlikte

Ekonomi Politikası

Artık Herkes Milyoner (2001) – Şevket Pamuk ile birlikte