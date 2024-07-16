Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, adaylar tercih süreciyle ilgili heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor.

ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre, 17 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS sonuçları öncesinde erken bir açıklama yapıldı. Ancak, YKS tercihleri için belirlenen net tarihler henüz açıklanmadı.

YKS tercihleri nasıl yapılacak, 2024 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için ÖSYM tarafından detaylı bilgiler paylaşılacak. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için bu süreç büyük önem taşıyor. YKS tercih kılavuzu yayımlandığında, adaylar tercihlerini nasıl yapacaklarını öğrenebilecekler.