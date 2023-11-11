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BirGün gazetesinin haberine göre, yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen garın işletmecisi Kolin-Limak-Cengiz grubuna, garanti edilen yolcu sayısına ulaşılamadığı için 7 yılda ödenen tutar 53 milyon 516 bin dolara ulaştı. Sözleşme gereği şirketlere her yolcu başına 1,5 dolar + KDV garanti ödemesi yapılıyor.

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, yap-işlet-devret modeliyle faaliyet gösteren Ankara YHT hakkında açıklamalarda bulundu. 14 yıl süresince 106 milyon yolculuk garantisi verildiğine dikkat çeken Sarıgül, 7 yılda verilen garanti yolcu sayısının 38 milyon olduğuna vurgu yaparken gerçekleşen sayının ise 13 milyonda kaldığını söyledi.

Sarıgül, "Bir yılda verilen garanti yolcu sayısına ancak 5 yılın sonunda ulaşılırken, bu garantiler nedeniyle ödenen tutar her yıl artış gösteriyor" dedi ve bugüne kadar toplam 53 milyon 516 bin dolar ödendiğini belirtti.

Gelecek yıl itibarıyla garanti edilen yolcu sayısının 10 milyona çıkacağını kaydeden Sarıgül, "Milletin cebinden alıp şirketlere milyarları ödeyen iktidar, öğrencinin öğlen yemeğini iptal ederken emekliyi de 7 bin 500 TL maaş ile açlığa mahkûm etti" diye ekledi.

Her yıl şirkete ödenen tutarın katlandığını belirten Sarıgül, TL bazında 2017 yılında 14 milyon lira olan ödemenin 2022 yılında 20 kat artarak 282 milyon TL’ye çıktığını söyledi. 7 yılda toplam ödenen tutarın 696 milyon 881 bin TL olduğuna dikkat çeken Sarıgül, "Karada dolar, demiryolunda dolar, havada avro olan garantiler 85 milyonun sırtına yük getiriyor" şeklinde konuştu.

2017 yılından bu yana işletmeci şirketlere yapılan yolcu garantisi ödemeleri ise sürekli olarak artıyor.