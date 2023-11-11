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Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olan Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nin Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, ağrı kesicilerin bilinçsizce kullanımının mide ve bağırsak sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Göral, yaptığı açıklamada, baş ağrısı, migren ve diş ağrısı gibi şikayetlerle mücadele ederken, ağrı kesicilerin yanlış ve aşırı kullanımının mide ve bağırsaklarda ciddi tahribatlara neden olabileceğine dikkat çekti. Özellikle midesi hassas olan kişilerin bu tür ilaçları kullanırken daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Midesinde reflü, ülser ve gastrit gibi rahatsızlıkları olan kişilerin, ağrı kesici kullanımıyla ilgili risk altında olduğunu vurgulayan Göral, özellikle yaşlılar, eklem ve kas ağrısı yaşayanlar ile böbrek fonksiyonu bozulmuş ve karaciğer rahatsızlığı bulunan hastaların hekimlerine danışmadan bu tür ilaçları kullanmamaları konusunda uyardı.

Açıklamasında, ağrı kesicilerin tok karnına ve bol suyla alınması gerektiğini vurgulayan Göral, bu ilaçların asla aç karnına alınmaması, doktorun önerdiği dozda kullanılması ve eş, dost, komşu tavsiyelerine göre değil, hekimin önerilerine göre hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Vedat Göral, özellikle kronik romatizmal hastalıklar gibi durumlarda uzun süreli ağrı kesici ilaç kullanılması gerektiğinde mutlaka endoskopi yapılarak midede bulunan helikobakter pilori adı verilen bakterinin araştırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, alkolle ağrı kesicilerin kullanılmaması ve hafif ağrılarda en ağır ilacın tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bilinçli ilaç kullanımının önemine dikkat çekti.