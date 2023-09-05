Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri tarafından okulların açılmasına az bir süre kala yapılan ziyarette Mevsimlik Tarım İşçilerinin çocuklarının problemlerini çözmek ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yapıldı.

Ziyaretler, okulların açılmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek sorunları önceden tespit etmek ve gerekli sosyal hizmetleri sunmak amacıyla gerçekleştirildi. Bu ziyaretler olumlu bir atmosfer içinde geçti ve katılımcılar arasında olumlu izlenimler bıraktı. Ahmet Ayverdi