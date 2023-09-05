Kararnameyle Sivas’ın Gölova Kaymakamlığından Sarıkaya Kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Nuri Demir, Hükümet Konağı önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.

Daha sonra Kaymakam Demir, kurum amirleri ile birlikte Kaymakamlık Toplantı Salonunda bir araya gelerek kısa bir tanışma programı gerçekleştirdi.

YALNIZ BIRAKMADI

Kaymakam Demir göreve başlar başlamaz ilk ziyareti şehit ailesine oldu.

Demir, ilk ziyaretini Siirt Pervari’de 1999 yılında şehit olan Piyade Er Erhan Ülkü ve İstanbul Beşiktaş’ta 2016 yılında Şehit olan Polis Memuru Mustafa Kemal Devrilmez ’in ailelerini ziyaret etti.

Şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden ve yakından ilgilenen Demir, şehit aileleri devletin ve milletin en kıymetli emaneti olduğunu ifade etti.

Demir, “Bizler devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin gazilerimizin yanlarında, emrindeyiz. Onların da bizleri birer evladı olarak görmesi bizi mutlu eder, gururlandırır. Allah tüm şehitlerimizin mekânlarını cennet eylesin” dedi.

İlçe Müftüsü tarafından şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.

Daha sonra Demir şehit Mustafa Kemal Devrilmez’in eşyalarının bulunduğu odasını gezerek anı defterini imzaladı. Haber Merkezi