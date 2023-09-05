Bir yandan güçlendirme ve büyük onarım çalışmaları ile mevcut okul binalarının güvenli ve modern hale getirildiğini aktaran Açıkel, diğer yandan ise yeni eğitim yatırımları ile Sarıkaya’da yeni okulların yükseldiğini kaydetti.

Başkan Açıkel, ayrıca Sarıkaya'ya yeni okulların kazandırılması için yapılan yeni eğitim yatırımlarına da dikkat çekti. Başkan Açıkel, bu kapsamda devam eden 24 derslikli lise inşaatının, bölgenin eğitim altyapısını güçlendirdiğini ve standartları yükselttiğini belirtti. Eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu vurguladı.

Açıkel, ilçe genelinde eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Eğitim alanındaki bu gelişmelerin Sarıkaya'nın geleceği için büyük önem taşıdığını belirten Başkan, öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunmak ve eğitim kalitesini artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Açıkel, eğitime yapılan yatırımların Sarıkaya'nın geleceğine yönelik bir yatırım olduğunu ve ilçenin eğitimde daha da ileriye taşınacağına inandığını dile getirdi. Açıkel, ayrıca, bu projelerin ilçenin genel kalkınmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Açıkel, “Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır! 24 derslikli toplam 6 bin metrekare yüzölçümlü lise inşaatımız devam ediyor. Bölgemizin eğitim altyapısı her geçen gün güçlenmeye, derslik sayılarımız artmaya ve standartlarımız yükselmeye devam ediyor” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan