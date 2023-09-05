İl Genel Meclis tarafından programa alınan köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerince sıcak asfalta kavuştu.

İl Özel İdaresi ekiplerince yapılmakta olan Sorgun ilçesine bağlı K. Köhne, Şahmuratlı, Alcı grup köy yolu Alcı Köyü etabı, Sıcak Asfalt (BSK) çalışması tamamlandı.

Tamamlanan bu köy yolları, yerel halkın kullanımına açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını sıcak asfalt ve beton yollarla güncelleyerek halkın hizmetine sunuyor. Bu yol çalışmaları, köy sakinlerinin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynuyor.

“KALİTE VE STANDART ARTTIRILIYOR”

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “Köylerimizi sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyoruz. İl Genel Meclisimiz tarafından programa alınıp idaremizce yapılan, Sorgun ilçesi K. Köhne, Şahmuratlı, Alcı grup köy yolu Alcı Köyü etabı, Sıcak Asfalt (BSK) çalışmamız tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Asfaltlama çalışmaları sonucunda yollarımızın kalitesi ve standardı arttırılıyor. Altyapı yatırımlarında ve yürütülen diğer tüm çalışmalarda kamu yararı, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, hizmetin gereği, vatandaş odaklı hizmet anlayışı İdaremizce daima ön planda tutuluyor. İl Özel İdaresi, ilimizin sorunlarının çözülmesine yönelik önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. İnşallah 2024 asfaltlama sezonunda çalışmalar artarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

YOL PROJELERİNE ÖNEM VERİYOR

Bu önemli çalışmalar, köylerin altyapısını güçlendirmenin yanı sıra bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da katkı sağlıyor. Yozgat İl Özel İdaresi, vatandaşların güvenli ve konforlu yolculuklar yapabilmesi için yol projelerine büyük önem veriyor. Köy yollarının sıcak asfaltla kaplanması, hem ulaşımın kolaylaşmasına hem de köylerde yaşayan insanların hayat kalitesinin artmasına yardımcı oluyor.

Sıcak asfalt çalışmalarının devam etmesi, Yozgat’ın genel altyapısının iyileştirilmesine ve bölge halkının daha iyi yaşam koşullarına sahip olmasına katkıda bulunuyor.

Bu tür projelerin sürdürülmesi, Yozgat’ın gelişimine önemli bir ivme kazandırıyor. İl Özel İdaresi, gelecekte de benzer çalışmalarla bölge halkının refahını artırmaya devam etmeyi hedefliyor. Melike Aslı Arslan