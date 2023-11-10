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Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Tören alanı çevresindeki vatandaşlar da siren sesi ile birlikte saygı duruşuna katıldı. Vali Mehmet Ali Özkan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından ise İstiklal Marşı okundu.

Yozgat Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde devam eden anma töreninde Atatürk’ün hayatı ile ilgili sinevizyon izletildi.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni Mehmet Emin Aksoy, “Bugün burada, 10 yıl bile yaşayamaz dedikleri fakat 100 yıldır bir çınar gibi dimdik ayakta duran ve ebedi müddet yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. Yıl dönümünde onu anmak için toplanmış bulunmaktayız. Çok şey söylendi bu 85 yılda. Buna rağmen söylenecek ve ona dair bilinmesi gereken daha çok şey var. Biz hep onu tarihe mal olmuş yönleriyle tanıdık: Asker Atatürk, halk adamı Atatürk ya da devlet adamı Atatürk olarak” dedi.