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Milyonlarca öğrencinin beklediği an geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, uzun bir süredir özlemle bekledikleri ilk ara tatiline bugün başlıyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında gerçekleşen bu ilk ara tatil, 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, tatilin keyfini çıkaracakları günlerin ardından 20 Kasım'da tekrar ders başına geçecekler. Bu ara tatil, öğrencilere dinlenme ve enerji toplama fırsatı sunarken, öğretmenlere de çevrim içi mesleki çalışma imkanı tanıyacak.

Öğrenciler, tatilin ardından 20 Kasım'da yeniden ders başına geçecekler. Bu ara tatil sürecinde öğretmenler, mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi olarak tamamlayabilecekler. İlk dönem ara tatili, öğrencilere bugün son derslerine girmeden önce bir nefes alma fırsatı sunacak.

DERS BAŞI 20 KASIM

Eğitim camiasındaki öğretmenler, ara tatil boyunca çevrim içi platformlar üzerinden mesleki çalışma programlarını tamamlayabilecekler. 20 Kasım'da başlayacak olan yeni dönemin ardından, öğrenciler 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yarıyıl tatiline girecekler. Daha sonra ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında ikinci ara tatil gerçekleşecek.

Eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 tarihinde başlamıştı ve 14 Haziran 2024'te sona erecek. Öğrenciler ve eğitimciler, bu tatil dönemini dinlenerek ve enerji toplayarak geçirecekler.