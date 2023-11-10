Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kalorifer petekleri kullanıldıkça ve zaman içinde kirlenmeye başlar. İçlerinde biriken kir, peteklerin ısınma hızını azaltarak evin daha az ısınmasına ve enerji faturalarının yüksek gelmesine neden olabilir. Bu sorunu çözmek için ustaların kullandığı etkili bir temizleme yöntemi bulunmaktadır.

Petek temizliği doğru bir şekilde yapıldığında, eviniz daha hızlı ısınabilir, enerji faturalarınız azalabilir ve daha hijyenik bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz. İşte usta kombi ustalarının bu temizlik için kullandığı malzemeler ve yöntemler:

Elektrikli süpürge

İngiliz anahtarı

Tornavida

Pense

Kova

Kullanılmayan bir örtü

Havlu

Bulaşık süngeri

Bez

Çamaşır suyu

Yüzey temizleyici

Boya

PETEK TEMİZLİĞİ ADIMLARI

Kaloriferleri Kapatın: Temizlik işlemine başlamadan önce, kaloriferleri kapatın ve sıvı akışının gelmediğinden emin olun. Ayrıca, kaloriferin çalışma sırasında toz çekebileceğini unutmayın.

Kalorifer Kapağını Çıkarın: Petek içlerini temizlemek için kalorifer kapağını çıkarın. Peteklerin üzerinde bulunan ızgara biçimindeki kapağı çıkarın. Her peteğin kilit sistemi farklı olabilir, bu nedenle çıkarma ayarını bulmaya çalışın.

Altına Örtü Serin: Temizliğe başlamadan önce kaloriferlerin altına bir örtü sermek daha verimli olacaktır. İçeride biriken kir veya tozlar evin farklı yerlerine dağılmaması için önemlidir.

Elektrikli Süpürge İle Temizleyin: Petek aralarını süpürge ile çektikten sonra bir sopaya bez geçirerek iyice silebilirsiniz. Peteğin ön kısmını sabunlu suyla temizleyin ve kuru bir bezle kurulayın.

Petek Kapaklarını Kapatın: Temizlik işlemi bittikten sonra petek kapaklarını iyice kapatmayı unutmayın. Tekrar çalıştırıldığında herhangi bir sorunla karşılaşmamak için kontrollerinizi sağlam yapın.

PASLANAN PETEKLER İÇİN TEMİZLİK

Kombiyi kapatın ve suyun boşaltılmasını sağlamak için balkon veya banyoda bulunan vanaları kullanın.

Kombi giriş vanalarındaki 2 filtreyi anahtar ile açın ve içeride bulunan süzgeçleri çıkararak çamaşır suyu karışımında temizleyin.

Tazyikli su ile peteklere su tutarak rengi berraklaşıncaya kadar temizleyin.

Ardından filtreleri yerine takın ve eski seviyesine kadar su basmayı unutmayın.

Vanaları kapatın ve havalarını alarak işlemi tamamlayın.

Bu adımları sırayla takip ederek, kalorifer peteklerinizi temizlemenin keyfini çıkarabilir ve ısınma sistemlerinizin daha verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz.