Sorgun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Beytullah Yılmaz, 103. yıl dönümü kutlanılan zaferin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Yılmaz, bu zaferin dünyanın en güçlü ordularına karşı, bağımsızlık aşkı ile yanan bir milletin sarsılmaz azim ve inancı ile milli birlik ve beraberlik ruhuyla kazanıldığını ifade etti.

Programa, Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Garnizon Komutanı Hava Binbaşı Gürkan Ataç, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gök, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.