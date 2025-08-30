AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Hacı Yıldırım ile AK Parti Çayıralan İlçe Başkanı Ferhat Filiz, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, ilçe çalışmaları ve gündeme dair konular ele alındı. Başkanlar Yıldırım ve Filiz, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Bakan Yardımcısı Can’a teşekkür etti.

Her iki ilçe başkanı da, “Sayın Bakan Yardımcımızın hoş sohbeti ve içten ev sahipliği bizleri memnun etti” ifadelerini kullanarak ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.