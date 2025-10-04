Sorgun Belediyesi zabıta ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliği için sahada görev yapıyor.

Ekipler, okul güzergâhlarında trafik akışını düzenleyerek öğrencilerin servis araçlarına ve ailelerine güvenle ulaşmalarını sağlıyor.

Özellikle yaya geçitleri ve araç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde görev yapan zabıta ekipleri, öğrencilerin huzur ve güvenliği için tedbirlerini artırdı. Çocukların ders başlangıcı ve okul çıkışlarında herhangi bir riskle karşılaşmaması için sürdürülen uygulamanın düzenli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bizim için en önemli öncelik, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenliği ve huzurudur. Okul giriş ve çıkış saatlerinde zabıta ekiplerimizin sahada görev yapması yalnızca trafik düzenini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çocuklarımızın ve velilerimizin içini rahatlatıyor. Güvenli şehir anlayışını sadece yol ve trafik düzenlemeleriyle değil, insana dokunan hizmetlerle de güçlendiriyoruz. Çocuklarımızın güvenle okula gitmesi, derslerine odaklanabilmesi ve evlerine huzurla dönmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”

Veliler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, özellikle küçük yaştaki öğrencilerin güvenliği için büyük önem taşıyan bu hizmet dolayısıyla Sorgun Belediyesi’ne teşekkür etti.