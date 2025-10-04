Kadışehri İlçe Millî Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şube Müdürü Satılmış Şahin ve İsmail Karataş, ilçede görevine başlayan okul müdürleri ve müdür yardımcılarını makamlarında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, Selma Doğru Diken, Kutay Abdurrahman Diken ve Esmanur Öztatar ile müdür yardımcıları Ayşe Yerközlü ve Nidahan Karadağ’a görevlerinde başarılar dilendi. Görüşmeler sırasında okulların eğitim-öğretim faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında samimi sohbetler gerçekleştirildi.

Yeni yöneticiler, ziyaretin ardından öğretmenlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Bu buluşmaların eğitim kalitesinin artırılmasına ve yönetim anlayışının etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kadışehri Millî Eğitim Müdürlüğü, yeni yönetim anlayışının getirdiği enerji ve motivasyonun geleceğe dair umutları pekiştirdiğini belirterek, görevine yeni başlayan müdürler ve müdür yardımcılarına başarılarının devamını diledi.