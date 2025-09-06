Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede yapımı devam eden “Yuvam Konutları” projesinin, modern ve güvenli yaşam alanlarıyla Boğazlıyan’ın gelişimine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Başkan Coşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vizyon projelerinden biri olan Yuvam Konutları’nın ilçenin dört bir yanında süratle yükseldiğini belirtti.

Coşar, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, ilçemize değer katacak modern ve güvenli yaşam alanlarıyla Boğazlıyan’ımıza yakışanı yapıyoruz. İlçemizin gelişmesi, hemşehrilerimizin refahı ve yaşam kalitesinin artırılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Coşar, konut projelerinin yanı sıra altyapı, sosyal donatı alanları ve çevre düzenlemeleriyle Boğazlıyan’ın her geçen gün daha yaşanabilir bir şehir haline geldiğini kaydetti. İlçenin geleceğini şekillendirecek projeleri hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Coşar, “Amacımız sadece bugünün değil, yarının Boğazlıyan’ını da inşa etmektir” dedi.