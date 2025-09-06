Kask takmanın ne kadar önemli olduğu söylenen uyarıda, “Aklınız ve kaskınız başınızda olsun. Kaskınızı takın yola güvenle bakın” denildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bildiğiniz gibi motosiklet kullanmak 4 tekerlekli bir araca göre daha çok dikkat ve özen gerektiren bir araçtır. Bundan dolayı bu bilgileri dikkatle okumanızı ve uygulamanızı önemle belirtiyoruz. Motosiklette mutlaka olması gereken en önemli şey motosiklet kaskıdır. Motosiklet kaskını kesin taktığınızı düşünüyoruz. Motosiklet kullanırken en önemli şart kask takmaktır. Pek çok aktivitenin kendine özgü koruyucu ekipmanları vardır. Motosiklet kullanmak da bunlardan birisidir. Her sürücü ve artçı özel bot, pantolon, mont, eldiven ve standartlara uygun kask giymelidir. Bilinçli sürücüler her zaman kask takar. Kısa mesafelerde bile mutlaka kaskınızı takın” ifadelerine yer verildi.