Birçok sürücü, gideceği yere daha çabuk varmak için otoyolda gaz pedalına daha fazla basmanın en mantıklı yol olduğunu düşünür. Prensipte bu doğru olsa da, hız ve zaman arasındaki matematiksel ilişki, özellikle yüksek hızlarda elde edilen zaman kazancının, alınan risklere değmeyecek kadar az olduğunu gösteriyor.

Matematik Formülüyle Açıklandı

Otoyolda 140 km hızla gitmenin neden anlamsız olduğu matematik formülüyle açıklandı. Trafik kazalarının başlıca nedenlerinden biri olan aşırı hız, can güvenliğini tehlikeye atmasının yanı sıra sürücülere ağır para cezaları olarak geri dönebiliyor. Peki, tüm bu risklere rağmen otoyolda hız limitini aşmak, gerçekten de sanıldığı kadar zaman kazandırıyor mu?

Hız Yapmak Çözüm Değil?

Basit bir matematikle, saatte 60 km hızla 1 kilometreyi 60 saniyede alırsınız. Hızınızı ikiye katlayıp 120 km/s'ye çıkarırsanız, bu süreyi yarıya indirip 30 saniyede aynı mesafeyi kat edersiniz. Buraya kadar her şey mantıklı görünüyor. Ancak hız arttıkça, kazanılan zamanın oranı aynı şekilde azalmıyor.

Kazancınız Neden Azalıyor?

Hız ile zaman arasındaki ters orantı, hızınız arttıkça her bir hız artışından elde ettiğiniz zaman kazancının giderek düştüğü anlamına gelir. Rakamlarla bu durum daha net anlaşılıyor:

80 km/s'den 100 km/s'ye çıktığınızda, kilometre başına 9 saniye kazanırsınız.

100 km/s'den 120 km/s'ye çıktığınızda, kazancınız kilometre başına 6 saniyeye düşer.

120 km/s'den 140 km/s'ye çıktığınızda ise kazancınız kilometre başına sadece 4.3 saniyeye geriler.

Türkiye'deki otoyollarda yasal hız limitinin 140 km/s olduğu bir yolda seyahat ettiğinizi düşünelim. Hızınızı 120 km/s'den 140 km/s'ye çıkardığınızda, 100 kilometrelik bir yolculukta toplamda yaklaşık 430 saniye, yani sadece 7 dakika daha erken varırsınız.

Can Güvenliğinizi Tehlikeye Atmayın

Sonuç olarak yaptığınız hıza bağlı olarak, 100 kilometrelik bir mesafe için 7 dakika kazanmak uğruna hem kendi can güvenliğinizi hem de başkalarınınkini tehlikeye atmak ve yüksek trafik cezalarıyla karşılaşmak, matematiksel olarak pek de mantıklı bir seçim gibi görünmüyor.