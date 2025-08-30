Yöresel lezzetler standı açıldı. Çekerek’te Gaziantep Yöresel Lezzetler Standı açıldı. Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, ilçede kurulan Gaziantep Yöresel Lezzetler Standı’nı ziyaret etti.
Başkan İnce, stantta sergilenen birbirinden güzel tatları yakından görme fırsatı bulduklarını belirterek, misafir olarak gelen esnaflara hayırlı işler diledi.
Vatandaşların da bu lezzetleri deneyimleyebileceğini söyleyen İnce, “Standımız 29 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında Eski Sağlık Ocağı önünde ziyarete açıktır” ifadelerini kullandı.
Muhabir: Ayşe Baran