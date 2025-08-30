Yozgat Bozok Üniversitesi, farklı illerden gelen gençleri ağırladı.

Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu tarafından Yozgat’ın sosyo-kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen gezi kapsamında, farklı illerden gelen gençler Yozgat Bozok Üniversitesini ziyaret etti.

Bilim İletişim Ofisi ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk ile Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak, öğrencilere üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetleri, bölüm ve programları, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca barınma ve ulaşım imkânları konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Gençler ziyaret sırasında üniversitenin gelişen altyapısını ve öğrencilere sunduğu fırsatları yakından görme imkânı buldu. Katılımcılar, Bozok Üniversitesinin samimi atmosferinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilerleyen yıllarda burada eğitim görmek istediklerini ifade etti.