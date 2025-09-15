Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, 2025 yılı yatırım programı kapsamında sıcak asfalt (BSK) yapılması planlanan Yerköy’e bağlı Sarıyaprak-Hacımusalı-Köycü grup köy yolunda zemin ve altyapı çalışmalarına başladı.

Yozgat İl Özel İdaresi yetkilileri, söz konusu grup köy yolunda altyapı güçlendirme, drenaj ve zemin düzenleme çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Yapılan hazırlık çalışmalarıyla yolun sıcak asfalt uygulamasına uygun hale getirileceği ifade edildi.

Çalışmalar kapsamında ekiplerin, yolun mevcut durumunu iyileştirerek güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamayı hedeflediği vurgulandı.

Yetkililer, proje tamamlandığında bölge halkının hem ulaşım hem de ekonomik anlamda önemli bir rahatlama yaşayacağını dile getirdi.

Yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yapılan bu hizmetlerin il genelinde yaygınlaşmasında desteklerini esirgemeyen Vali, milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açıklamada, “Bölgemizin kalkınması ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükselmesi için yürütülen çalışmalar büyük önem taşıyor. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, yol yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgedeki tarım ve ticaret faaliyetlerinin de olumlu etkileneceğini belirterek, kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik projelerin devam edeceğini açıkladı.